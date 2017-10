'Iedereen moet op het niveau van Messi presteren'

Voor het nationale elftal van Argentinië is de aankomende interland tegen Ecuador van levensbelang. Lionel Messi en co dienen te winnen om uitzicht te houden op een ticket voor het wereldkampioenschap in Rusland en bondscoach Jorge Sampaolo zegt dat zijn spelers een voorbeeld moeten nemen aan de FC Barcelona-ster.



Voetbal International citeert hem als volgt: "Als iedereen op het niveau van Messi presteert, wordt het een goede wedstrijd." De oefenmeester werd binnengehaald als redder, maar pakte slechts drie punten in drie duels. "In die wedstrijden heb ik een geweldige Messi onder mijn goede gehad. Hij is toegewijd aan Argentinië."



Sampaoli gaat verder: "Mijn spelers moeten rekening houden met de hoogte waarop ze spelen in Ecuador (2.850 meter, red.), de uitdaging die dat met zich meebrengt en de goals die in de afgelopen wedstrijden niet gemaakt zijn. Aan de andere kant moeten we het geloof hebben, want na slechts negentig minuten kunnen we zeker zijn van deelname aan het WK. Voor deze keer ben ik zelfs blij als het team wint als ze het niet verdienen. We hunkeren naar het WK, we willen heel graag. Ik hoop dat we het redden, want Argentinië verdient dit ontzettend."