De Ligt: het wordt bijna normaal, maar dat is het niet

Centrumverdediger Matthijs de Ligt speelt nu al een tijdje voor het eerste van Ajax. Vorig seizoen kwam hij tot bloei naast Davinson Sánchez, maar in de huidige voetbaljaargang heeft de jongeling het lastiger. Toch blijft het het mooiste wat er is: spelen in een volle ArenA, aldus de stopper.



In het programma Tiki Taka Touzani zegt de Oranje-international: "Op een gegeven moment went het wel een beetje dat je voor Ajax 1 speelt. Op een gegeven moment speel je je wedstrijden voor Ajax, in de Arena, voor alle supporters … Op een gegeven moment wordt dat bijna normaal, maar dat is het eigenlijk niet. Als jonge jongen droom je er van om in de Arena te spelen met Ajax. Soms komt dan het besef: hé, ik speel in Ajax 1. Dit was de droom die ik als kind had eigenlijk. Veel jongetjes willen later profvoetballer worden en al helemaal bij Ajax. Het is wel iets wat je moet koesteren."



Teamgenoot Frenkie de Jong stelt: "Vanaf mijn zestiende kreeg ik wel door dat ik het wel eens zou kunnen gaan halen. Ik mocht zo nu en dan meetrainen met het eerste bij Willem II. Ik heb het spelen in het eerste van Ajax nog niet zo vaak als Matthijs meegemaakt, maar voor nu denk ik niet dat het ooit echt zal gaan wennen."