Dolberg reageert op mogelijke wintertransfer

De Deense spits Kasper Dolberg kon in de zomer naar verluidt naar het Franse AS Monaco voor ongeveer 50 miljoen euro, maar zijn werkgever Ajax hield de boot af. De jongeling wordt nu al weer in verband gebracht met een wintertransfer, maar daar wil hij zelf niets van weten.



In gesprek met het medium TV2 vertelt Dolberg namelijk: "Dat is niet mijn plan. Ik heb een moeizame start en toen hij (Klaas-Jan Huntelaar, red.) de kans kreeg scoorde hij een aantal keer. Over het algemeen heb ik dagelijks goed contact met Klaas-Jan, zowel op de training als daarbuiten. Het is een hele goede jongen."



De international van Denemarken speelde reeds zeven Eredivisie-duels, maar scoorde nog niet, alhoewel het in het bekerduel met Scheveningen wel raak was. "Ik heb nog geen doelpunt gemaakt, maar ik voel me wel goed. Ik zit goed in mijn vel. Ik weet wat ik beter moet doen en daar praat ik ook met de coach over. Eigenlijk moet ik alles nog verbeteren: technisch, fysiek en tactisch."