PSV staat voor fraai weerzien met twee oude bekenden

PSV neemt tijdens de winterstop deel aan de Florida Cup in Amerika. Op dat toernooi gaan de Eindhovenaren het opnemen tegen twee Braziliaanse clubs: Flamengo en Corinthians.



Bij laatstgenoemde gaat de club twee oude bekenden treffen: doelman Cassio Ramos en rechtsback Fagner. Zij slaagden beiden niet in Eindhoven, maar zorgden daarna toch nog voor een alleraardigste carrière. Op Twitter communiceren PSV en Corinthians al kort met elkaar over het duo, 'amigo's' van de club uit de Lichtstad.





Hey, @psveindhoven! We have two players who have already defended your colours! Looking forward to our Florida Cup match in 01/10/18! 👊🏾👊🏾👊🏾 pic.twitter.com/0VJtLTduF3 — Corinthians (@Corinthians) 9 oktober 2017