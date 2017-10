'Guardiola wil in januari onwaarschijnlijk koopje realiseren'

Manchester City gaf in de zomer een pak geld uit, want Pep Guardiola wilde vooral zijn defensieve compartiment versterken. De Spanjaard haalde daarvoor Ederson, Danilo, Walker en Mendy binnen. Die laatste was de duurste aankoop, maar ligt nu al in de lappenmand.



De Fransman is nog maanden out met een knieblessure en dus zou Guardiola in januari op zoek gaan naar een vervanger. En volgens The Sun wordt dat een echt koopje.



City zou zijn zinnen gezet hebben op Faouzi Ghoulam. De linksachter van Napoli is na het seizoen einde contract en mag vanaf januari dus met andere clubs onderhandelen. Door zijn bijna transfervrije status zou Guardiola hopen om de Algerijn voor amper 3,4 miljoen euro binnen te kunnen halen. Ook Liverpool en Chelsea zouden nog op Ghoulam azen.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

