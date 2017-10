Waarschuwing voor Hazard: "Moet je als aanvoerder niet doen"

Eden Hazard is sinds het afgelopen EK definitief aanvoerder bij de Rode Duivels en die rol lijkt hij alsmaar beter te verteren. Hoewel hij zelf aangeeft weinig te zeggen in de kleedkamer, deed hij de voorbije dagen toch enkele opmerkelijke uitspraken. Die worden hem niet overal in dank afgenomen.



Hazard ijverde immers voor een basisplaats voor zijn broer Thorgan tegen Cyprus. Op de linkerflank is er een vacature door de schorsing van Yannick Carrasco. Maar de algemene verwachting is dat Nacer Chadli die plaats zal innemen.



Het medium Sport Witness vindt de uitspraken van Hazard dan ook ongepast. "De speler van Borussia Mönchengladbach mag absoluut hengelen naar een plaatsje, maar Chadli mag geïrriteerd zijn dat de grote broer van Thorgan zich ook moeit. Als aanvoerder zou het beter zijn dat Hazard uit zo'n situaties blijft. Hij moet niet tonen dat hij een bepaalde voorkeur heeft over de opstelling, en zeker niet als zijn broer erbij betrokken is", klinkt het streng.