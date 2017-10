VIDEO: FIFA kiest de 3 mooiste goals voor Puskas Award

Naast de dertig genomineerden voor de Gouden Bal, maakte de FIFA vandaag ook een schifting voor de Puskas Award. Dat is de prijs voor het mooiste doelpunt van het jaar. Er blijven nog drie kandidaten over.







De prijs zal worden uitgereikt op 23 oktober in Londen. Eerste genomineerde is de 18-jarige Castellanos. Een Venezolaanse voetbalster. Zij maakte dit pareltje voor haar land.







Ook de tweede genomineerde is niet alom bekend. Het gaat namelijk om de Zuid-Afrikaanse doelman, Oscarine Masuluke. Hij speelt voor Baroka FC, in eigen land.







De laatste genomineerde is wél een bekende voetbalspeler. De scorpion kick van Olivier Giroud behoort namelijk tot de top-3. De speler van Arsenal realiseerde dit kunststukje in de wedstrijd tegen Crystal Palace.