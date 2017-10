'Guardiola wil opstapclausule van Barça-poulain activeren'

Pep Guardiola heeft met Man City het seizoen als een sneltrein aangevat. Toch kijkt de Spanjaard nog steeds naar versterking voor The Citizens. Daarbij zou zijn oog zijn gevallen op een speler van FC Barcelona.



Volgens Sky Sports zou City namelijk de opstapclausule in het contract van Sergi Roberto willen activeren. Die zou zo’n 40 miljoen euro bedragen. Guardiola had de polyvalente speler nog onder zijn hoede bij de Blaugrana.



Sergi Roberto wordt bij Barça vooral aanzien als rechtsback, maar kon daar nog niet bepaald overtuigen. De kans dat hij ook bij Man City voor die rol wordt aanzien, lijkt klein. Daar lopen met Kyle Walker en Danilo namelijk al twee rechtsbacks rond. De 25-jarige Spanjaard kan echter ook in het middenveld worden uitgespeeld.





