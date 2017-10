Enorme klap voor Roda JC: twee (!) spelers scheuren kruisband

Roda JC zal dit seizoen alle zeilen bij moeten zetten in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. Al het slechte nieuws uit de lappenmand komt dan ook hard aan.



Bij Roda treurt men derhalve om updates over Mitchel Paulissen en Célestin Djim. Beiden hebben namelijk hun voorste kruisband afgescheurd, zo melden de Limburgers op de clubwebsite.



Djim liep die zware blessure deze week al op tijdens een oefenduel tegen het Belgische Sint-Truiden. Paulissen voegt zich nu in de lappenmand doordat uit onderzoek is gebleken dat hem hetzelfde als Djim overkwam, tijdens het afgelopen competitieduel tegen Sparta Rotterdam. Hij werd toen al voor rust noodgedwongen vervangen.



Djim en Paulissen zullen naar verwachting zo'n negen maanden niet inzetbaar zijn voor coach Robert Molenaar.