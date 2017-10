HUH? Speler krijgt wel heel bizarre downgrade in FIFA 2018

De overstap van FIFA 2017 naar 2018 pakte voor veel spelers qua rating goed uit, maar logischerwijs waren er ook voldoende profs die stevig zakten. Eén van hen maakte een wel heel opmerkelijke downgrade mee.



In de game van vorig seizoen viel doelman Guillermo Ochoa (destijds Granada CF) op met bizar hoge beoordeling voor 'snelheid'. Waar keepers normaliter niet eens de 50 aantikken voor die kwaliteit, scoorde de Mexicaan er maar liefst 89 (!) op. Hij zou daardoor niet eens misstaan als flankspeler: zo scoorden Henrikh Mkhitaryan en Angel di Maria 'slechts' 86 voor snelheid, en zelfs Arjen Robben was minder vlug (88).



Maar in 2018 is die rating plots flink bijgesteld. Ochoa, die in de zomer de overstap naar Standard Luik uit België maakte, komt nu namelijk niet verder dan een 'gewone' 47 beoordeling voor snelheid. Gelukkig voor liefhebbers zijn de andere stats van hem nog wel ongeveer gelijk gebleven.



Volgens Dream Team FC is de daling van veertig punten de hoogste ooit in de geschiedenis van FIFA. Overigens is de meest trage speler in FIFA 2018 niet geheel onlogisch ook een doelman: Chris Day van Stevenage (11).





Screenshots: Futhead.com.