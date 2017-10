Koeman liep pijnlijk blauwtje bij Arsenal-aanvaller

Everton begon in de Premier League met grootse ambities aan het seizoen en gooide ook de nodige miljoenen over de balk. Maar dat blijkt weinig geholpen te hebben, want na zeven speeldagen staan de Toffees amper zestiende.



Vooral het vertrek van Romelu Lukaku blijkt niet opgevangen te zijn, want zonder de Rode Duivel lukt scoren amper. Everton maakte dit seizoen nog maar vier doelpunten. Zuur, zeker omdat de club van coach Ronald Koeman naast enkele ronkende namen greep.



Zo raakte eerder al bekend dat het tevergeefs een bod deed op Diego Costa. En nu onthult ook Olivier Giroud (Arsenal) toe dat hij een bod uit Goodison Park weigerde. "Ik stond dicht bij een andere Engelse club - Everton -, maar ik denk dat ik de juiste keuze gemaakt heb", vertelt de Franse spits aan Canal +.