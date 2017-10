Can: altijd een eer om een aanbieding te krijgen

De Duitse middenvelder Emre Can speelt momenteel nog op Anfield Road voor Liverpool, maar dat gaat in de nabije toekomst misschien wel veranderen. De controleur heeft namelijk een aanbieding op zak van de Serie A-grootmacht Juventus, dat hem maar al te graag aan zijn selectie wil toevoegen.



In gesprek met Kicker zegt Can daarover: "Het is altijd een een eer om een aanbieding te krijgen van zo'n gerenommeerde club. Ik ben momenteel echter gefocust op presteren bij Liverpool, mijn zaakwaarnemer zorgt voor de rest. De Premier League is gewoon een hele gave competitie, de meest interessante ter wereld, maar je moet andere grote clubs en competities altijd respecteren."



De middenvelder gaat verder: "Of Jürgen Klopp en ik samen naar Bayern München kunnen gaan? Je weet nooit wat er gaat gebeuren. En ik weet ook niet wat de plannen van Klopp zijn." Overigens denkt De Oude Dame volgens de Italiaanse media eveneens aan een deal voor AS Roma-middenvelder Kevin Strootman. In de afgelopen zomer zou Juve nog 30 miljoen euro voor de Nederlander geboden hebben.