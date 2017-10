FIFA 18-bug zorgt voor verwoeste controllers

De periode vlak na de release van FIFA 18 is niet geheel vlekkeloos verlopen. Zo wordt de zogenaamde release patch die ontwikkelaar EA Sports uitbracht door vrijwel alle gamers de grond in gestampt. De voetbalfans krijgen daarnaast ook geregeld te maken met hele vervelende bugs.



In het afgelopen weekend was het tijd voor de eerste editie van de Weekend League van FIFA 18 en daarbij kwam aan het licht dat ook de nieuwste versie van de footie kampt met de zogenaamde no-loss glitch. Dat wil betekenen: speel jij een wedstrijd en win je, dan kan je tegenstander op de een of andere manier het duel verlaten zónder dat het resultaat geregistreerd wordt of hij een verliespartij aan zijn broek krijgt. Jij krijgt op die manier een DNF en dient een wedstrijd extra te spelen.



Gebruiker i-zez7 merkte de glitch als eerste op en trok aan de bel op het officiële forum van EA, en sindsdien heeft hij behoorlijk wat medestanders gekregen.





Gamer P-R-O-100 lijkt verloren te hebben ...





... maar dit is toch niet het geval.