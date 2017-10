"Toen mijn hond twee keer blafte was de deal rond"

Bayern München besloot onlangs om de Italiaanse oefenmeester Carlo Ancelotti te ontslaan en de Duitse routinier Jupp Heynckes neemt de honneurs tot aan het einde van het lopende seizoen waar in de Allianz Arena. De 72-jarige oefenmeester hoefde niet zo heel lang na te denken toen Bayern hem belde.



In gesprek met BILD vertelt hij namelijk: "Mijn dochter en vrouw hebben me geadviseerd, voordat ik de knoop doorhakte. Toen mijn hond Cando twee keer blafte was de deal rond." Heynckes zegt dat hij weer een collectief wil maken van het elftal van Der Rekordmeister. "Bayern heeft genoeg kwaliteit en potentie, maar dat moeten we wel gaan laten zien. Er moet weer een hecht team op het veld staan." Zijn hoge leeftijd is volgens de trainer absoluut geen probleem. "Mijn hart klopt als dat van een 60-jarige."