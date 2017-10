'Ik denk niet dat we Van Dijk nog langer kunnen behouden'

Virgil van Dijk probeerde afgelopen zomer op alle mogelijke manieren een transfer te forceren, maar de centrumverdediger bleef uiteindelijk 'gewoon' bij Southampton. De Nederlander stond in de belangstelling van Engelse topclubs als Liverpool, Chelsea en Manchester City. Zijn werkgever weigerde hem echter te laten gaan.



Southampton-icoon Matt Le Tissier is van mening dat de club hem ook in de winterstop moet behouden. "Er lijkt geen probleem te zijn tussen Van Dijk en de rest van de selectie", zegt hij tegen The Sun.



"De kleedkamer is een grappige plek. Je fouten worden ontzettend snel vergeven, zolang je maar goed speelt", doelt Le Tissier op de verwoede pogingen van Van Dijk om een transfer te forceren. "Ik denk dat hij sowieso tot het einde van het seizoen bij Southampton blijft, maar ik kan me niet voorstellen dat we Van Dijk nog langer kunnen behouden. Hopelijk kan hij dit seizoen nog een grote bijdrage leveren."