Pijnlijk oordeel: "Alle ellende begon op het WK in Brazilië"

Jan Mulder beseft dat het Nederlands elftal niet zal deelnemen aan het WK van 2018 in Rusland. Met 7-0 winnen tegen Zweden is echt wel een mission impossible voor Oranje. Mulder laat in zijn column in Het Laatste Nieuws alvast zijn licht schijnen op het dramatische elftal.



"Oranje is al langer doodziek, maar niemand sloeg alarm. 'Komt wel goed.' Men leeft in het verleden. 'Het is mogelijk,' antwoordde bondscoach Advocaat na de macabere vertoning in Witrusland op de vraag of het Nederlands elftal met 7-0 van Zweden kan winnen. De patiënt is overleden, de arts ijlt na."



"Alle ellende begon op het WK in Brazilië, waar Oranje met abject verdedigend voetbal onder leiding van Louis Van Gaal per ongeluk derde werd en in de roes van het 'succes' de Hollandse School, met alle beginselen van goed spel, begroef. Louis heeft de hoofdrol in een even droevig als hilarisch drama, de kinderen zingen en de laatste sponsoren klappen hun handjes stuk."