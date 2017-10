'Jullie weten dat ik meer dan 40 miljoen in Utrecht heb zitten'

De supporters van FC Utrecht hoeven niet bang te zijn dat 'suikeroom' Frans van Seumeren de club gaat verkopen aan een onbekende investeerder. In de documentaire 'Einde Speeltijd' op NPO1 stelt de steenrijke eigenaar van de Domstedelingen dat hij al meerdere keren benaderd is.



"Waarom zou ik in godsnaam mijn club willen verkopen? Ik ga er met mijn gezin heen, met mijn kleinkinderen. Ik zie m'n vrienden er. Dat is toch prima? Ik wil niet zeggen dat het rottig is als je geld hebt, maar het is niet levensbepalend. Zeker voor mij niet. Ik ben 67, ik heb nog vijftien jaar te leven. Laat mij nou lekker vijftien jaar genieten van FC Utrecht."



Als Van Seumeren wordt gevraagd hoeveel geld hij inmiddels is kwijtgeraakt aan FC Utrecht, reageert hij laconiek. "Wat is verliezen? Jullie weten allemaal dat ik er meer dan 40 miljoen in heb zitten op dit moment. Maar ja, wat is een club waard? Dan kom je daar weer uit…"