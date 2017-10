Oranje-invaller stelt teleur: "Ik vind het zó jammer"

Het Nederlands elftal won zaterdagavond met veel pijn en moeite van Wit-Rusland: 1-3. Invaller Memphis Depay tekende in de slotminuten voor de laatste treffer van de avond, maar toch is Wim Kieft absoluut niet enthousiast over de aanvaller van Olympique Lyon.



"Wat staat die jongen stil in zijn ontwikkeling. Ik vind het zó jammer", zei Kieft zondagavond bij Rondo op Ziggo Sport. "Het is een aparte jongen. Dat was hij in de jeugd bij PSV ook al. Hij balanceert op het randje: 'Hoe moet ik me gedragen?' Dat is lang goed gegaan", vervolgt Kieft.



"Bij PSV was hij weergaloos goed. Dan denken we dat hij op het goede pad is, maar er is helemaal niets meer van over. Het lijkt dat hij veel zelfvertrouwen heeft, maar hij verliest de eerste bal die hij krijgt. Ik vind het enorm jammer", besluit Kieft.