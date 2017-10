Update: Goed nieuws voor ADO en Beugelsdijk

Tom Beugelsdijk moet toch nog vrezen voor een schorsing. De aanklager is namelijk in beroep gegaan tegen de vrijspraak van de verdediger. Dat meldt Voetbal International vrijdagmiddag.



"De aanklager heeft zeker niets te doen dit weekend", reageert trainer Fons Groenendijk boos. "Ik ken Tom als een goudeerlijke jongen. Als hij zegt dat hij vol voor de bal ging en niet eens wist dat er iemand bij hem in de buurt stond, dan geloof ik hem op zijn woord. Daarom vond ik het ook niet raar dat hij werd vrijgesproken. Ik was namelijk behoorlijk geschrokken van de strafeis."



"Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren, dat de aanklager in beroep gaat is ook voor mij een verrassing", besluit Groenendijk.



Update, maandag 9 oktober 2017, 10.28 uur:



ADO Den Haag kan bij de hervatting van de Eredivisie gewoon over Tom Beugelsdijk beschikken, ondanks het hoger beroep van de aanklager van de KNVB tegen zijn vrijspraak. Dat komt omdat de beroepszaak pas begin volgende week dient. Het houdt in dat ADO aanstaande zondag met Beugelsdijk kan aantreden tegen Excelsior.