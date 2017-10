Dit zijn de eerste vijf genomineerden voor de Ballon d'Or

Neymar is één van de genomineerden voor de Ballon d'Or 2017. De Braziliaanse superster is één van de vijf genomineerden waarvan de naam al bekendgemaakt is. De anderen zijn: Luka Modric, Marcelo, Paulo Dybala en N'Golo Kanté. Dat heeft France Football maandagochtend bekendgemaakt.



In totaal worden er 30 spelers genomineerd. De rest volgt later vandaag. Uiteraard kunnen we ook de namen van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo verwachten. De verwachting is dat de superster van Real Madrid de prestigieuze prijs wederom in de wacht gaan slepen.





The first 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Neymar, Luka Modrić, Paulo Dybala, Marcelo, N’Golo Kanté #ballondor pic.twitter.com/QnyakD9bhw — France Football (@francefootball) 9 oktober 2017