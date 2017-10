'Griezmann: nog voor WK 2018 megatransfer'

Aanvaller Antoine Griezmann stond in de afgelopen zomer in de belangstelling van Manchester United, maar besloot bij Atlético Madrid te blijven omdat zijn werkgever een transferban opgelegd kreeg van de FIFA. In 2018 gaat de Franse superster mogelijk wel transfereren, en FC Barcelona dringt aan bij zijn vertegenwoordigers.



Volgens het medium El Mundo Deportivo moet Griezmann nog voor het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland naar het Camp Nou-stadion komen. De aanvaller heeft een transferclausule in zijn contract staan ter waarde van 200 miljoen euro, maar na 1 juli 2018 wordt dit 100 miljoen, en dat is een bedrag dat de directie van Barça wel voor hem wil overmaken.



In Catalonië zou men overtuigd zijn dat Griezmann liever een overstap maakt naar de werkgever van Lionel Messi en Luis Suárez dan dat hij voor het hierboven genoemde United kiest. De international van Frankrijk voelt zich namelijk heel erg thuis in Spanje en zou maar weinig voelen voor de regen in de Premier League. Philippe Coutinho was hét target van Barça in de afgelopen transferwindow, maar de Braziliaan is opeens prominent in beeld bij Paris Saint-Germain.