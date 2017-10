'Dankzij Lozano is PSV al helemaal in trek in Mexico'

De Eredivisie-topclub PSV doet het klaarblijkelijk heel erg goed op de Mexicaanse markt. Zo heel verwonderlijk is dat natuurlijk niet, want vorig seizoen beschikten de Eindhovenaren over Hectór Moreno en Andrés Guardado en op dit moment is Hirving Lozano de grote smaakmaker in het Philips Stadion.



Journalist Daniel Reyes laat in gesprek met het Eindhovens Dagblad weten: "Bijna iedereen kent de club. Dankzij Salcido werd PSV bekend, dankzij Andrés Guardado populair en dankzij de transfer van Hirving Lozano is PSV nu helemaal in trek in Mexico."



De werknemer van het medium Claro Sports gaat verder: "Guardado geldt in Mexico als een rolmodel. Hij is een ster en komt voor veel mensen over als verstandig en standvastig. Hij is voor PSV het perfecte visitekaartje bij onderhandelingen of misschien toekomstige pogingen om in Mexico spullen op de schappen te krijgen. Met het aantrekken van Lozano kan PSV dat misschien nog een extra zetje geven."