'Oranje-spelers lieten peperdure diamanten aanrukken'

Waar Arjen Robben één en al voetbal uitademt, is dat niet het geval bij sommigen van zijn ploeggenoten bij het Nederlands elftal, zo weet De Telegraaf. Het overgrote gedeelte van de selectie is meer bezig met allerlei snuisterijen en klaarblijkelijk kwamen er op een gegeven moment zelfs diamanten naar Huis ter Duin.



De krant stelt op maandagmorgen: "Binnen de selectie van het Nederlands elftal was de laatste maanden duidelijk een generatiekloof waarneembaar. Robben eet, leeft en slaapt voetbal, weet met WK-zilver en -brons op zak wat er in de absolute top wordt gevraagd."



Vervolgens onthult men: "Toch kan hij zijn gedrevenheid niet overbrengen op de kleine groep spelers die meer interesse heeft in dure auto's, de hipste kleding en in Huis ter Duin zelfs peperdure diamanten van Gassan Diamonds in koffertjes laat aanrukken om te bekijken en eventueel te kopen. Het zegt veel over een deel van de nieuwe generatie. Dat ze lacherig doen over hun aanvoerder is bespottelijk."