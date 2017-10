'Duitser moet technisch directeur worden bij KNVB'

De KNVB is nog altijd op zoek naar een nieuwe technisch directeur, de opvolger van Hans van Breukelen. Het Algemeen Dagblad weet dat er een aantal namen genoemd worden, maar de opvallendste daarvan is toch wel die van Matthias Sammer, oud-international van het Duitse nationale team.



De krant bericht: "Prioriteit krijgt de komende tijd eerst het vinden van een technisch directeur, de opvolger van Hans van Breukelen. Dat wordt een klus op zichzelf. De juiste man aannemen uiteraard. Maar ook de vraag: met welk takenpakket precies? Van Fred Rutten via Andries Jonker tot Matthias Sammer, namen vallen al volop. De naam Sammer prikkelt het meest. Vrij recent werd hij al eens gepolst vanuit Zeist, maar hij hield de boot af."



Het medium gaat verder: "In het vorige decennium hervormde Sammer als Sportdirektor bij de Duitse bond het (jeugd-) voetbal bij de oosterburen. Hij nam Nederland daarbij mede als voorbeeld. Dit voorjaar hield de ex-international en oud-directeur van Bayern München nog een dijk van een verhaal bij een congres van trainersvakbond CBV."