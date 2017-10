'Oranje-speler ging blind op zoek naar eigen succes'

Ook icoon Willem van Hanegem zag op zaterdagavond dat het niet veel soeps was bij het Nederlands elftal, dat wel van Wit-Rusland won maar het WK uit zicht zag verdwijnen. De Kromme ergerde zich vooral aan centrumspits Vincent Janssen en stelt dat Arjen Robben niet goed presteerde.



In zijn column in het Algemeen Dagblad schrijft Van Hanegem: "In Borisov speelden we zwak, maar hadden we voor de pauze zomaar vier of vijf goals kunnen maken. Maar Vincent Janssen zag ik weer vooral blind op zoek gaan naar eigen succes, terwijl hij gewoon Ryan Babel tweemaal had moeten laten scoren. En Arjen Robben, zo'n geweldige speler, maar zo matig bij het Nederlands elftal. Bijna een mysterie. Laat zo zijn back lopen en het is 1-1."



De oud-voetballer gaat verder: "Niemand maakt zich ook meer kwaad. Ene Chris Philips, een bescheiden verdediger van FC Metz, zei vrijdag tijdens een persconferentie in Stockholm doodleuk dat hij het Zweden meer gunt dan Oranje, want hun manier van voetballen spreekt die Luxemburger meer aan. Dat is toch alleszeggend? Voor de volgende kwalificatiereeks hebben we straks wederom niet de allerbeste ploeg. Maar in Zeist zullen ze vanaf nu heel duidelijk moeten zijn. Het chagrijn bij mij en andere voetballiefhebbers verdwijnt sneller als het nieuwe Oranje uitstraalt alles te willen geven. Dat is de basis. Wie niet wil of uitstraalt liever niet te willen, moet zijn spullen pakken en vertrekken."