Iniesta: "Met deze vier spelers had ik graag samengespeeld"

Andres Iniesta rekende deze week af met alle twijfel over zijn toekomst door een contract 'voor het leven' te tekenen bij FC Barcelona. De middenvelder heeft zijn hele carrière in Camp Nou gespeeld en speelde in die periode met een hoop sterren samen.



Maar met vier andere spelers had Iniesta nog graag de kleedkamer gedeeld. Op het YouTube-kanaal van Barça geeft hij aan dat hij wel had willen samenspelen met Peter Schmeichel, Paolo Maldini, Michael Laudrup en Ronaldo.



"Schmeichel is voor mij één van de beste keepers ooit. Bij Maldini houd ik van alles waar hij voor stond tijdens zijn carrière. Laudrup was dan weer één van mijn idolen, het zou ongelooflijk geweest zijn om met hem samen te spelen. Ronaldo was voor mij één van de beste spelers ter wereld. Ik kwam aan bij de club in 1996, het jaar waarin hij ook voor Barça speelde. Hij maakte toen een grote indruk op mij", legt Iniesta uit.