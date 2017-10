"In het buitenland word je getraind om te winnen, de mindset is "

Het Nederlands elftal is zo goed als zeker volgend jaar niet te bewonderen op het WK. Voormalig international Hedwiges Maduro heeft wel een idee waarom Oranje zo achter lijkt te lopen op andere landen.



"Als ik de manier van trainen in Nederland vergelijk met die van in Spanje, dan is dat een wereld van verschil", vertelt de middenvelder bij De Tafel van Kees. "Ik denk ten eerste dat alle spelers in Nederland te jong zijn, waardoor je eigenlijk fysiek niet goed kunt trainen. Je kunt van een jongen van 17 niet verwachten dat hij op dezelfde manier kan trainen als een jongen van 27."



"Als je op je 23e naar het buitenland gaat, verwacht de trainer daar dat je een man bent", aldus Maduro, die zich vorig seizoen verbaasde over de trainingen bij FC Groningen. "De nadruk lag op het aannemen en inspelen van een bal. Dat zie je in het buitenland niet. Daar word je getraind om wedstrijden te winnen. De mindset is er totaal anders. Tegen Lionel Messi of Zlatan Ibrahimovic wordt echt niet gezegd: 'hé, neem die bal met rechts aan, speel die bal strak in.'"