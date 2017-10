Groep C: Duitsland wint ook laatste duel, Noord-Ierland onderuit

Duitsland heeft zondagavond ook het laatste duel in de WK-kwalificatie winnend afgesloten. In eigen huis werd er met 5-1 gewonnen van Azerbeidzjan en dus kwamen de Duitsers op dertig punten uit tien wedstrijden.



Nummer twee uit de poule, Noord-Ierland, leed een nederlaag. Op bezoek bij Noorwegen werd er met 1-0 verloren. Chris Brunt maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, maar wel in zijn eigen goal. De Noord-Ieren mogen zich ondanks de nederlaag gaan opmaken voor de play-offs om zich alsnog te gaan plaatsen voor het WK.



Uitslagen Groep C:



Duitsland - Azerbeidzjan 5-1

Noorwegen - Noord-Ierland 1-0

Tsjechië - San Marino 5-0