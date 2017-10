'PSG zorgt voor grote wending in toekomst Courtois'

Het contract van Thibaut Courtois bij Chelsea loopt af in 2019. Zolang de doelman van de Rode Duivels geen verlenging ondertekent, blijft er gespeculeerd worden over zijn toekomst. Hij wordt vooral al lange tijd gelinkt aan een transfer naar Real Madrid.



Bij de Koninklijke ligt Courtois volgens de geruchten in de weegschaal met David De Gea. Maar mogelijk zorgt Paris Saint-Germain ervoor dat die knoop niet meer doorgehakt zal hoeven worden.



Volgens Le10 Sport heeft PSG namelijk van De Gea zijn topprioriteit gemaakt. De Spanjaard moet het keepersprobleem van de Parijzenaars oplossen, want zowel Areola als Trapp konden nog geen indruk maken. En als PSG erin slaagt De Gea bij Manchester United weg te plukken, ligt de weg voor Courtois naar Real helemaal open...