'PSV gaat Mexico veroveren met Hirving Lozano'

Aanvaller Hirving Lozano is ongelooflijk populair in Midden-Amerika en daar wil zijn werkgever PSV gebruik van gaan maken. De club is van zins om Mexico, het land van herkomst van de buitenspeler, flink te gaan bestormen, zo schrijft de krant het Eindhovens Dagblad.



Het medium bericht: "Commercieel kan en wil PSV in de toekomst nog stappen zetten in Mexico. De club denkt onder meer aan de verkoop van tv-rechten voor een wekelijks PSV-item op een Mexicaanse zender, met focus op de Latijns-Amerikaanse spelers van PSV. Daarnaast denkt PSV eraan om partnerschappen te sluiten met Mexicaanse merken en houdt de clubleiding oren en ogen open voor een mogelijke commerciële trip met de selectie."



De krant gaat verder: "De distributie van PSV-shirts, die in enkele Mexicaanse warenhuizen op de (virtuele) schappen liggen, is nu nog minimaal. Samen met kledingsponsor Umbro wil PSV proberen de verkoop de komende periode te verbeteren, zo stelt manager marketing en media Guus Pennings van PSV. De club heeft op dit moment al een Spaanstalige website, die ook leidt naar de online-afdeling van de zogeheten PSV FANstore, waar supporters hun spullen kunnen kopen."