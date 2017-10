Buitenland lacht zich rot om blunderende Advocaat

Het Nederlands elftal won gisteravond met 1-3 bij Wit-Rusland, maar door de 8-0 zege van Zweden tegen Luxemburg staat Oranje er echter alsnog kansloos voor. Dat laatste zorgde voor hilariteit alom, want een week geleden zei Advocaat nog dat een journalist een 'stomme vraag' stelde toen hij speculeerde over een 8-0 einduitslag.



In het buitenland lacht men zich er logischerwijs rot om. Een greep uit de reacties op Twitter:



Dick Advocaat: "Sweden will not win 8-0. What a stupid question!"



FT: Sweden 8 - Luxembourg 0 pic.twitter.com/pJFf8jKXTu — Photos of Football (@photosofootball) 7 oktober 2017

De Zweedse kranten zijn positief gestemd na de 8-0 zege op Luxemburg. Ook de uitspraken van Dick Advocaat zijn niet onopgemerkt gebleven... pic.twitter.com/sFKcc2chTL — NOS Sport (@NOSsport) 8 oktober 2017

📅 29th Sept: Dick Advocaat: “Sweden will not win 8-0 vs Luxembourg. What a stupid question.” 😂



📅 7th Oct: FT - Sweden 8-0 Luxembourg. 😳 pic.twitter.com/AAuus0rCK4 — Football Funnys (@FootballFunnys) 8 oktober 2017

Netherlands coach Dick Advocaat: "Sweden won’t win 8-0, what a stupid question that is."



Sweden won 8-0 today. pic.twitter.com/PZxxCBAPzd — World Cup 2018 (@WorIdCupFC) 7 oktober 2017