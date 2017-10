'Club meldt zich in januari al bij Ajax voor Ziyech'

Hij is dit seizoen nog niet in zijn aller beste vorm, maar desondanks bulkt Hakim Ziyech natuurlijk van het talent. En dat is ook in Engeland reeds opgevallen.



Zo was Swansea City al vóórdat hij FC Twente verliet voor Ajax geïnteresseerd. Tot een transfer kwam het, onder meer vanwege financiële redenen, toen niet. Maar nu kan dat zomaar anders zijn. De Premier Legaue-clubs hebben nóg meer te besteden, en bovendien ving de club uit Wales een aardige smak geld voor Gylfi Sigurdsson, die deze zomer naar Everton trok.



Bij Swansea sloeg men er echter nog niet in om een vervanger voor de IJslander te halen. En dus is het volgens HITC Sports zeer goed denkbaar dat 'The Swans' zich in januari wederom bij Ajax en Ziyech gaan melden. "Ziyech is nóg duurder geworden het afgelopen jaar, maar voor Swansea is zijn creativiteit prijsloos", meent het medium.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

