"Was verschrikkelijk daar, mijn vriendin was zó ongelukkig.."

Al op heel jonge leeftijd koos Piotr Parzyszek voor een buitenlands avontuur, maar dat leverde met omzwervingen langs Charlton Athletic en Randers FC uit Denemarken maar weinig op.



Vooral bij laatstgenoemde was de huidige spits van PEC Zwolle (voormalig De Graafschap) diep ongelukkig. "De situatie was verschrikkelijk. Voetballend liep het niet, de trainer was niet eerlijk. Toch had ik vooral te doen met mijn vriendin, Patty. We zaten daar met onze kleine meid in een stad waar we niemand kenden. Ze was zó ongelukkig", vertelt de Pool over zijn tijd bij Randers, aan Voetbal International.



"Als tiener droomde ik van voetballen in het buitenland. Van mooie competities. Nu was ik 22 en had ik al in vier landen gespeeld. Zo had ik me het natuurlijk niet voorgesteld. Daar in Denemarken heb ik mijn zaakwaarnemer gebeld en gezegd: laat mijn contract maar ontbinden. Ik heb best veel geld laten liggen, maar we waren doodongelukkig. Dat is het echt niet waard."