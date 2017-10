Oranje met de vloer aangeveegd: "Een schande dat zij spelen"

Het Nederlands elftal won gisteravond weliswaar, maar door de nog veel ruimere overwinning van concurrent Zweden is het WK mijlenver weg. Analist Rob Jacobs ergerde zich dood.



"Ik vraag me af: waarom zijn ze eigenlijk begonnen? Want ik heb een Nederlands Elftal gezien, dat de naam van het Nederlands Elftal niet waard is. Het is echt een schande dat deze spelers spelen", aldus de harde oud-trainer van onder meer Feyenoord bij RTV Rijnmond.



Hij ziet nog maar één oplossing. "Ik hoop dat Eric Gudde het voor elkaar krijgt om het EK in ons land te laten houden. Dat is de enige mogelijkheid om nog mee te doen", besluit Jacobs met een knipoog.