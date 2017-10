Bazoer reageert via Twitter op harde kritiek Kraay

Jong Oranje deed het deze week wat beter dan het 'grote' Oranje, door Jong Letland met 3-0 te verslaan. Toch maakte niet iedereen evenveel indruk.



Analist Hans Kraay Jr. vond middenvelder Riechedly Bazoer namelijk niet goed. "Het verschil tussen Frenkie de Jong en Bazoer was echt verschrikkelijk groot. Ik heb mij kapot geërgerd aan Bazoer", blikt Kraay terug bij De Tafel van Kees op FOX Sports. Kraay vindt die De Jong zelfs goed genoeg voor Oranje 1. "Hij speelt vooruit en het is fris."



Tafelgast Willem Vissers van De Volkskrant relativeert dat enigszins. "De Jong heeft nog niet eens een vaste basisplaats bij Ajax. Eerst moet hij daar spelen, dan zal hij een vaste plek moeten krijgen en dan..."



Riechedly Bazoer heeft inmiddels gereageerd op de kritiek van Hans Kraay. Hij schrijft op Twitter, waar hij tot aan de onderstaande Tweet al drie jaar (!) niets meer had geschreven, over een 'lachwekkend persoon'. Hij zou 'poep praten'.





Wat een lachwekkend persoon #mensenpratenpoep — Riechedly Bazoer (@Riechedly_B) 8 oktober 2017