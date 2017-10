Wenger reageert op 'FC Barcelona in Premier League'

In de komende week lijkt duidelijk te gaan worden of Catalonië onafhankelijk wordt van Spanje. In dat geval zou FC Barcelona wel eens uit de Spaanse voetbalcompetitie gehaald kunnen worden.



Er gaan al geruchten da de club dan uitwijkt naar de Engelse Premier League. Maar Arsene Wenger, coach van Arsenal, ziet dat niet zo snel gebeuren. De Fransman ziet nog eerder Celtic of Rangers in de PL komen, vanuit Schotland.



"Geografisch gezien zou het niet logisch zijn (om Barcelona erbij te halen, red.). Bovendien, als het politiek gezien niet goed gaat tussen Catalonië en Spanje, zou het een steunbetuiging aan Catalonië van Engeland betekenen. Ik denk niet dat het een realistisch scenario is", aldus Wenger tegenover BeIn Sports.