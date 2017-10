Amateurduel stilgelegd na doelpunt misdragende Wesley Verhoek

Binnen anderhalf jaar veranderde Wesley Verhoek van speler van Feyenoord in een voetballer van amateurclub DHC Delft. Voor laatstgenoemde scoorde de aanvaller vanmiddag, maar daarna 'sloeg de vlam in de pijn', zo schrijft Dagblad de Gelderlander.



Verhoek maakte 'provocerende opmerkingen' na zijn treffer tegen RKHVV en moest inrukken voor een tweede gele prent. Daarna ontstond een behoorlijke ruzie, waarna het duel zelfs tijdelijk stilgelegd werd in Huissen.



Als prof kwam Verhoek onder meer uit voor FC Twente, ADO Den Haag en dus Feyenoord. Onlangs vertelde hij aan Delf op Zondag zich 'niet te groot te voelen voor de club'. "Natuurlijk vraag je je soms af waarom het zo is gelopen, maar terugkijken heeft geen zin. Ik heb een prachtige vrouw en een geweldige zoon. Dàt is wat telt. Zij hebben me, samen met andere mensen zeer dicht om me heen, door een lastige periode heen geholpen."



"Over de overstap naar de amateurs wil ik niet te dramatisch doen. Dat heeft ook geen zin. Het voetbal heeft me veel mooie dingen gebracht. Ik heb, vooral in Europa, dingen gezien waar veel mensen alleen maar van kunnen dromen en ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken", aldus Verhoek.