Ajacied: "Ben dan chagrijnig, en dat laat ik ook merken.."

Hij speelt inmiddels al bijna vijf jaar bij Ajax, maar toch is hij nog geen vaste basisspeler in Amsterdam. Logischerwijs steekt dat wel bij aanvaller Vaclav Cerny.



"In Tsjechië is Ajax één van de grootste clubs, ik kende Ajax dan ook al lang. Op een gegeven moment had ik opties waar ik naartoe kon, want op zich wilden veel clubs me halen. Ik heb uiteindelijk voor Ajax gekozen", blikt Cerny terug in de Youtube-serie Nino leert voetballen.



Zijn dieptepunt was lang blessureleed. "Als je voetballer bent, en geblesseerd bent, heb je niets. Je gezondheid en fitheid zijn het aller belangrijkst. Dus ik was zeker niet rustig, boos op mezelf af en toe. Chagrijnig, en dat laat ik dan merken ook!"