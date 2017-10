'Chelsea en Arsenal strijden om komst FC Barcelona-speler'

FC Barcelona deed met het vertrek van Neymar natuurlijk een behoorlijk jasje uit. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de Catalanen zich na dit seizoen flink gaan roeren op de transfermarkt.



En dan moet er ook plaats gemaakt worden door spelers uit de huidige kern. Eén van de slachtoffers zou Rafinha Alcantara kunnen zijn. De Braziliaan speelt al niet al te vaak, en zou komende zomer wel eens eieren voor zijn geld kunnen kiezen.



Aan interesse in elk geval geen gebrek, want Arsenal en Chelsea zouden serieuze interesse in de technisch vaardige middenvelder hebben. Dat claimt Fichajes te weten. Zijn contract loopt nog tot maar liefst 2020 door, maar Barça zou volgens het genoemde medium al genoegen nemen met 'slechts' 20 miljoen euro.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.