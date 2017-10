Janssen maakt ruimte bij Roda JC en stapt op

Roda JC Kerkrade is op zoek naar een nieuwe organisatiestructuur. In dat kader heeft Nick Janssen nu besloten om te vertrekken bij de club. Hij laat zijn functie als commercieel directeur, wat hij sinds juni 2014 was, achter zich.



"De afgelopen jaren heb ik mij met heel veel plezier volledig ingezet voor Roda JC, een periode waarin we hele mooie en mindere momenten hebben meegemaakt. De club kijkt nu naar de opzet van een andere organisatiestructuur. In het belang van Roda JC vind ik dat men daarin met verfrissende en nieuwe ideeën de toekomst tegemoet moet kunnen gaan", vertelde Janssen op de officiële website van Roda JC.



"Aangezien ik dit proces niet in de weg wil staan en de personen die dit proces gaan begeleiden de tijd en ruimte wil bieden, heb ik besloten om de club als commercieel directeur te verlaten. Desgewenst blijf ik voor de club echter altijd beschikbaar voor adviezen of voor het ontplooien van initiatieven die de club op commercieel vlak zouden kunnen helpen", zo sloot hij af.