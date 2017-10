Oh Oh! Er is iets héél erg fout in FIFA 18

Fans van FIFA 18 hebben een levensgrote fout ontdekt in de game. In de carrièremodus zit namelijk een hele grote bug waardoor spelers constant een gecrashte game krijgen als ze de modus willen starten. De bug vindt alleen plaats als je een game wil opstarten met recent binnengehaalde spelers in je selectie.



Zodra gebruikers een game in carrièremodus willen opstarten, gaat het mis. In plaats van dat de wedstrijd wordt geladen, krijgen ze een error message getoond. Daarna worden ze direct teruggestuurd naar het startscherm van hun PlayStation 4, Xbox One of pc. Zelfs ondanks de eerste bugs oplossingen zou dit probleem nog steeds plaatsvinden.



Recent werd ook een andere bug ontdekt, waarbij het mogelijk werd om een gehuurde speler te ruilen tegen een andere spelers. Die bug is inmiddels wel uit de game gehaald.