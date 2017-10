Einde seizoen voor AZ-uitblinker: "Klote, natuurlijk"

AZ verloor vorige week kansloos met 0-4 van Feyenoord. Het was de afgelopen dagen dus nog wonden likken voor middenvelder Mats Seuntjens van de Alkmaarders.



"We hebben nu twee wedstrijden op rij verloren. Een goed resultaat is weer van harte welkom en we kunnen als team nu in alle rust toewerken naar de krachtmeting met FC Groningen. Over onze verloren wedstrijd tegen Feyenoord hebben we natuurlijk gesproken. We hebben daar de nodige punten uitgepikt en gaan er komende tijd weer mee aan de slag", vertelt Seuntjens op de clubwebsite van AZ.



Dat Marko Vejinovic in het duel met zijn eigenlijke broodheer een kruisband afscheurde, waardoor hij het hele seizoen uit de running zal zijn, was een extra klap. "Klote natuurlijk. Vanaf dag éen was duidelijk dat Marko heel veel kwaliteit met zich meebracht", reageert Seuntjens daarop.



"Ik dacht hooguit aan vocht in zijn knie of een lichte verrekking. Niemand had er rekening mee gehouden dat het zo ernstig zou zijn.."