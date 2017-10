Klaassen: "Dan denk je: jezus, dat is wel heel veel"

Het Nederlands elftal speelde gisteravond al zo ongeveer om des keizers baard doordat concurrent Zweden met maar liefst 8-0 had gewonnen van Luxemburg.



"Eerst denk je: jezus, dat is wel heel veel", erkent middenvelder Davy Klaassen na de eigen 3-1 zege op Wit-Rusland bij Voetbal Inside. "Maar op gegeven moment denk je: tja, dan moeten wij er ook maar een stuk of zes, zeven maken. Met die instelling ga je dan maar de wedstrijd in. Ik vond wel dat wij er voor gingen, maar 3-1 is niet wat wij wilden."



En dus moeten er zeven doelpunten goedgemaakt worden in de onderlinge clinch met Zweden komende week. "Niks is onmogelijk, maar het is wel heel moeilijk ja. Ik geloof er wel in. Het is niet onmogelijk, maar je zou wel zeggen: het is bijna onmogelijk. Ik heb weleens gekkere dingen gezien", aldus de Everton-speler tot slot.