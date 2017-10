Flinke klap uit ziekenboeg voor Man United en België

Slecht nieuws voor de bondscoach van België, Roberto Martinez: na het afhaken van enkele sterkhouders moet hij tegen Cyprus nóg een Rode Duivel missen. Hij is weken out met een knieblessure.



Marouane Fellaini moest tegen Bosnië al vroeg naar de kant met een knieblessure. De KBVB kwam met een officiële mededeling.



"Marouane Fellaini is enkele weken buiten strijd & out voor #BELCYP. Scan ->letsel aan mediale band linkerknie. Beterschap Marouane! #RoadtoRussia", Tweette de voetbalbond.



Ook erg slecht nieuws voor Manchester United dus. De laatste weken was Fellaini in topvorm, maar nu mist hij toppers tegen onder meer Tottenham en Liverpool.





