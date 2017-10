Voormalig wereldkampioen onthult passie: "Ja, ik geniet daarvan"

Enkele jaren terug was de Duitser Bastian Schweinsteiger één van de smaakmakers op de Europese velden. De middenvelder scheerde hoge toppen met zowel Duitsland als Bayern München, en is op dit moment nog steeds aan de gang in de Amerikaanse MLS.



In een Amerikaans tijdschrift, Chicago Magazine, vertelde de vrouw van Schweinsteiger enkele opmerkelijke dingen over het privé-leven van de twee. Zo begint de "perfecte dag" van Bastian telkens om 7 uur 's ochtends. Eens opgestaan gaat hij samen met zijn vrouw een wandeling maken tot aan Navy Pier, neemt hij ontbijt en gaat hij een fietstochtje maken.



"Ik geniet van het theather, de opera of het ballet. Telkens als het orkest begint te spelen kan ik relaxen. Ik ga niet naar feestjes of dergelijke", aldus de Duitser in het Amerikaanse tijdschrift. Bastian Schweinsteiger is inmiddels 33 jaar en speelde vorig seizoen nog 23 wedstrijden voor zijn huidige club Chicago Fire.