Sensationeel: 'Martial maakt megatransfer binnen Engeland'

Anthony Martial maakte al eens een gigantische transfer: in 2015, van AS Monaco naar Manchester United voor zo'n 50 miljoen euro. Mogelijk levert hij de Engelsen na dit seizoen nóg meer op.



Arsenal zou namelijk klaar staan om bijna 60 miljoen over te maken voor de Fransman, die op Old Trafford al met al toch nog wat tegenvalt. De Gunners zijn echter wel overtuigd van Martial's talent, en zien in hem de ideale opvolger van Alexis Sánchez. Landgenoot Arsene Wenger zou verzot zijn op de rechtspoot, zo schrijft The Mirror.



De Chileen vertrekt zo goed als zeker bij Arsenal, alleen al vanwege zijn aflopende contract. Manchester City zou zo'n 22 miljoen euro overhebben voor de aanvaller, al is het nog maar de vraag of dat genoeg is.





Arsenal 'want Anthony Martial'



