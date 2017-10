TRANSFERUURTJE: Onana, Vermaelen, Martial, Dybala en Agüero

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Onlangs werd verdediger Thomas Vermaelen weer gekoppeld aan een terugkeer bij zijn oude club Ajax. Dat zou ook niet heel vergezocht zijn, want de Belg beschikt over de ervaring die men in Amsterdam eigenlijk mist. Wil directeur spelerszaken Marc Overmars hem echter hebben, dan zal hij eventjes moeten wachten. Onlangs gaf Vermaelen een interview af waarin hij zijn beklag deed over zijn huidige situatie bij FC Barcelona. De Rode Duivel komt vrijwel nooit in actie in het Camp Nou-stadion en is alleen maar belangrijk in de kleedkamer. Naar aanleiding daarvan heeft trainer Ernesto Valverde van de Catalanen gesproken met de Belg, aldus het medium El Mundo Deportivo, en de uitkomst daarvan zou zijn dat Vermaelen sowieso blijft tot de zomer.





Ajax verloor in de zomer belangrijke spelers als Davinson Sánchez en Davy Klaassen aan Tottenham Hotspur en Everton, maar er was nog veel meer belangstelling voor de diverse Ajacieden. Onder meer doelman André Onana deed het goed bij verschillende clubs uit de Europese top en subtop. Het Italiaanse Napoli wilde hem wel hebben, maar van een transfer kwam het niet en de Kameroener verdedigt nog steeds de clubkleuren van Ajax. In de winterstop krijgt hij echter misschien wel een nieuwe mogelijkheid: de Italiaanse roddelmedia melden dat de ploeg uit Napels, en tegenstander van Feyenoord in de Champions League, nog steeds concreet geïnteresseerd is in een samenwerking met de speler uit het elftal van oefenmeester Marcel Keizer.



Buitenland:

In het afgelopen seizoen zat spits Sergio Agüero nogal eens op de bank bij Manchester City, omdat coach Josep Guardiola de voorkeur gaf aan het Braziliaanse talent Gabriel Jesus. De twee kunnen echter ook uitstekend samenspelen, zo hebben we inmiddels kunnen merken, maar er is wat interesse voor de Argentijn. Het Engelse boulevardblad The Sun weet dat het Italiaanse AC Milan liefst 90 miljoen euro gaat bieden voor de diensten van de international van Argentinië en schoonzoon van voetballegende Diego Armando Maradona. De Rossoneri gaven in de zomer al ongelooflijk veel geld uit, maar missen nog een echte sterspeler. Wat dat betreft denken de Chinese investeerders die de macht hebben in Milaan dus aan Agüero.





Een tijdje geleden konden we bij FC Barcelona altijd genieten van de kunsten van het supertrio MSN. Neymar koos er in de zomer echter voor om Camp Nou te verlaten voor 222 miljoen euro en speelt nu bij Paris Saint-Germain. Hij werd vervangen door Ousmane Dembélé, maar misschien komt er binnenkort nog wel een goede speler naar Catalonië. De krant El Mundo Deportivo weet namelijk dat oefenmeester Ernesto Valverde een heus superkwartet wil creëren. Op dit moment beschikt men over MSD bij Barça, maar dat heeft nog niet heel veel faam verworven door de blessure van Dembélé, die hoogstwaarschijnlijk in de winterstop pas weer fit is. Mogelijk krijgt hij dan ook gezelschap van een landgenoot, want Anthony Martial van Manchester United moet aan de selectie toegevoegd worden.



De Argentijnse aanvaller Paulo Dybala stond in de transferzomer in de belangstelling van ontzettend veel grootmachten, waaronder bijvoorbeeld FC Barcelona en Real Madrid. 'De nieuwe Lionel Messi' voelt zich echter als een vis in het water in Turijn, aldus directeur van Juventus Giuseppe Marotta. De beleidsbepaler zegt in gesprek met de krant La Stampa: "Dybala is van onschatbare waarde, aangezien wij geen verkoopclub zijn. Een speler heeft zijn eigen toekomst in handen en Paolo heeft gezegd dat hij zich voor het leven aan Juventus wil verbinden. We gaan een groot financieel offer brengen om hem te houden. We zullen hem snel langer vastleggen, daar heeft hij om gevraagd."