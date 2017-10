'Vermaelen heeft belangrijk nieuws voor Ajax'

Onlangs werd de naam van verdediger Thomas Vermaelen weer gekoppeld aan een terugkeer bij zijn oude club Ajax. Dat zou ook niet heel vergezocht zijn, want de Belg beschikt over de ervaring die men in Amsterdam eigenlijk mist. Wil directeur spelerszaken Marc Overmars hem echter hebben, dan zal hij eventjes moeten wachten.



Onlangs gaf Vermaelen een interview af waarin hij zijn beklag deed over zijn huidige situatie bij FC Barcelona. De Rode Duivel komt vrijwel nooit in actie in het Camp Nou-stadion en is alleen maar belangrijk in de kleedkamer. Naar aanleiding daarvan heeft trainer Ernesto Valverde van de Catalanen echter een hartig woordje gesproken met de Belg, aldus het medium El Mundo Deportivo.



De uitkomst van dat gesprek zou zijn dat Vermaelen sowieso nog tot het einde van het huidige seizoen voor Barça blijft spelen. Valverde zou aangegeven hebben dat hij niet van de uitspraken van de Rode Duivel gediend was, maar dat hij hem wel nodig had in Catalonië. Vermaelen zou vervolgens akkoord zijn gegaan met een 'iets' langer verblijf: in de zomer van 2018 mag hij echter vertrekken en lijkt Ajax wel een kans te maken.