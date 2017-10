Pirlo hangt voetbalschoenen aan de wilgen

Middenvelder Andrea Pirlo was lang een van de voortrekkers van het Italiaanse voetbal. De controleur boekte ongelooflijk veel successen bij AC Milan en Juventus en speelt momenteel in de Amerikaanse Major League Soccer voor New York City FC. Daar komt binnenkort een einde aan: Pirlo stopt met voetballen.



In gesprek met La Gazzetta dello Sport kondigt hij zijn afscheid aan. "Op een gegeven moment realiseerde ik me dat mijn tijd gekomen is. Iedere dag heb ik fysieke problemen en ik kan niet meer trainen zoals ik wil. Dan is het op mijn leeftijd wel genoeg."



Het zou zomaar kunnen dat Pirlo zijn carrière afsluit met een laatste prijs. New York City FC heeft namelijk de play-offs bereikt in de MLS en gaat binnenkort om de titel spelen. De finale vindt plaats op 8 december aanstaande en daarna houdt de Italiaan met de mooie traptechniek er dus definitief mee op.