"Hij wil zich voor het leven aan Juventus verbinden"

De Argentijnse aanvaller Paulo Dybala stond in de transferzomer in de belangstelling van ontzettend veel grootmachten, waaronder bijvoorbeeld FC Barcelona en Real Madrid. 'De nieuwe Lionel Messi' voelt zich echter als een vis in het water in Turijn, aldus directeur van De Oude Dame Giuseppe Marotta.



De beleidsbepaler zegt in gesprek met de krant La Stampa: "Dybala is van onschatbare waarde, aangezien wij geen verkoopclub zijn. Een speler heeft zijn eigen toekomst in handen en Paolo heeft gezegd dat hij zich voor het leven aan Juventus wil verbinden. We gaan een groot financieel offer brengen om hem te houden. We zullen hem snel langer vastleggen, daar heeft hij om gevraagd."



Het lijkt erop dat Dybala niet meer op het verlanglijstje van Barça staat. In de zomer hadden de Catalanen naar verluidt de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de international van Argentinië, maar trainer Ernesto Valverde koos toch maar voor Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund. Real zou nog wel voorzichtig denken aan een deal met Juventus, maar de aanvaller wil klaarblijkelijk blijven.